По словам телезвезды, певец боялся давать интервью еще с 2014 года, ведь не мог открыто высказать свою позицию относительно войны России против Украины.

Ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая отреагировала на скандал вокруг певца Валерия Меладзе, который до сих пор боится высказать свою однозначную позицию относительно большой войны РФ против Украины.

В своих "историях" в Instagram телеведущая возмутилась тем, что многие украинцы любят творчество Меладзе. Она выразила надежду, что после трусливых заявлений недогрузина это изменится.

"Надеюсь, что тема с Меладзе на концертах в Киеве закрыта навсегда? И все поклонники танцев "мотылька" перестанут рассказывать, что он за нас, и вообще грузин", — написала Осадчая.

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Также ведущая "Светской жизни" привела еще один аргумент, почему украинцам нужно забыть о творчестве Меладзе:

"И, кстати, этот бравый грузин боялся давать интервью после 2014 года, ведь выказать свою поддержку не мог. Но продолжал на убогой сцене без элементов шоу собирать по несколько аншлагов подряд, ведь находились украинцы, которые скучали по ватной лирике".

Скандал вокруг Валерия Меладзе и его фразы "Героям слава!"

Напомним, российский певец Валерий Меладзе выступил на корпоративе в Дубае, где сказал "Героям слава!" в ответ на "Слава Украине!". После этого в России началась настоящая истерика - в Госдуме РФ захотели даже лишить артиста гражданства и всех званий.

Почувствовав, что пахнет жареным, исполнитель поспешил оправдаться за свои слова мол, "близкие народы находятся в конфликте", а он просто хочет "согласия" между этими народами.

Позже украинский шоумен Анатолий Анатолич "разнес" Валерия Меладзе после его жалких оправданий. Он назвал его "самым ссыкливым грузином".

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