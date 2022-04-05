Валерий Меладзе возобновил выступления для российской публики.

Популярный артист Валерий Меладзе первым из всех знаменитостей осудил войну в Украине и еще 24 февраля 2022 года призвал остановить беспредел, который устроили российские оккупанты на нашей территории.

Но недолго музыка играла. Спустя чуть больше месяца со дня вторжения России в Украину Меладзе возобновил свои концерты в стране-агрессоре. Он выступил на закрытой вечеринке для петербургской публики, хотя в сети предполагали, что ему вход на сцену РФ теперь запрещен.

"Где-то в Питере сейчас выступает Валерчик. На дне рождения подруги. Поздравляю, конечно, но, как вы понимаете, не от всей души", - сообщается в Telegram-канале Admin.anshlak.

Напомним, кто из российских звезд в первые дни войны опубликовал антивоенные посты.

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