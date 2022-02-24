Артист заявил, что войну нужно срочно остановить, потому что так продолжаться не может.

Российский певец Валерий Меладзе на фоне агрессии Российской Федерации в адрес Украины призвал остановить войну.

"Сегодня произошло то, что не могла и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и все расставит по своим местам. Ну, а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю, прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык и все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", - сказал Меладзе.

Напомним, ранее многие мировые звезды поддержали Украину. Также осудили решение Путина напасть на нашу страну Лия Ахеджакова, Андрей Орлов и Андрей Макаревич.

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