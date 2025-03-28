Отец ребенка показал ее первые кадры после рождения.

Известная американская актриса и модель, звезда фильмов "Непокорная Элис", "Трансформеры", "Тело Дженнифер" Меган Фокс стала мамой в четвертый раз. В четверг, 27 марта, она родила ребенка от 34-летнего рэпера Machine Gun Kelly, он же Колсон Бейкер.

Радостной новостью поделился артист в своем Instagram. Стало известно, что у знаменитостей родилась дочь. Пока что они не раскрывают имени новорожденной, но Бейкер уже успел опубликовать первое трогательное видео с крохой. На кадрах он держал девочку за руку.

"Она наконец-то здесь. Наша маленькая небесная семечка", - подписал ролик Machine Gun Kelly.

Видео дня

Отметим, что за два месяца до родов Фокс объявила о разрыве отношений с рэпером. Причиной стали многочисленные измены исполнителя. Однако, судя по видео, ради дочери, актриса сделала исключение и позволила Бейкеру увидеться с девочкой. Это их первый совместный ребенок. 38-летняя Меган уже воспитывает трех сыновей Нова, Бодхи и Джорни от бывшего мужа Брайана Остина Грина. А у Machine Gun Kelly есть 15-летняя дочь Кэсси от предыдущих отношений.

Пара находилась в отношениях более пяти лет. Ходили слухи, что модель покинула бывшего сразу после американского праздника Дня благодарения, который отмечается в конце ноября. Меган и раньше уходила от музыканта из-за его измен, но каждый раз возвращалась.

Они познакомились на съемках фильма "Полночь на злаковом поле" в 2020 году. Уже через год влюбленные объявили о помолвке. Они планировали организовать свадьбу, но она так и не состоялась. В марте этого года они разорвали помолвку, но продолжали находиться в отношениях, правда, сейчас известно, что они не вместе.

Напомним, ранее Монатик рассекретил необычное имя третьего сына. Украинский артист в декабре прошлого года в третий раз стал отцом. Он поделился, хочет ли еще детей и что его жена Ирина думает о возможном пополнении в семье.

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