Ирина и Дмитрий выбрали необычное имя для мальчика.

Известный украинский артист Дмитрий Монатик, который в декабре прошлого года в третий раз стал отцом, впервые рассекретил имя младшего ребенка. Как известно, у него и его избранницы Ирины родился сын. Знаменитость ответил, хочет ли он еще детей и что на это говорит его возлюбленная.

Долгое время супруги скрывали имя мальчика, которому сейчас уже около четырех месяцев. Также пара пока не показывает лицо сына, а лишь публикует кадры, на которых малыш сладко спит в коляске.

В интервью для программы "По хатах" певец сделал исключение и поделился, что самого младшего члена их семьи зовут Леон. Однако обычно они с любимой называют мальчика Лео или Лева.

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"Нет никакого секрета. Его зовут Леон. Мы называем его Лева. Иришка называет его Лео. Моя жена - львица. Лев по знаку Зодиака. Она очень этим гордится. Ей это очень подходит. Я подумал, почему бы тогда малого Леоном не назвать", - рассказал Монатик.

Исполнитель признался, что они с избранницей советовались со старшими сыновьями относительно выбора имени для малыша. Мальчикам также сразу понравилось имя Леон, которое выбрали для брата.

Ранее Ирина и Дмитрий признавались, что мечтают стать родителями девочки, однако пока что в их семье рождаются только мальчики. В то же время артист не исключает, что в будущем он может в четвертый раз стать отцом. Однако его жена пока что не готова к этому сейчас.

"Жена говорит, что больше не сможет, но я абсолютно ни о чем не зарекаюсь. Лично я только "за". Здесь уже нет такого: хочу девочку или мальчика. Кого судьба подарила, за того благодарны", - подчеркнул исполнитель.

Как известно, пара состоит в браке с 2012 года. Они, кроме Леона, воспитывают двух старших сыновей: 9-летнего Даниила и 7-летнего Платона.

Напомним, ранее Ирина Монатик впервые показала себя во время третьей беременности. Женщина опубликовала черно-белые кадры, на которых была еще в положении.

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