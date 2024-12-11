Это уже не первое расставание пары.

Известная американская актриса и модель, звезда фильмов "Непокорная Элис", "Трансформеры", "Тело Дженнифер" Меган Фокс, которая в марте следующего года в четвертый раз станет мамой, бросила своего бойфренда. Инсайдеры раскрыли причину расставания пары.

Как известно, знаменитость более пяти лет находилась в отношениях с 34-летним американским рэпером Machine Gun Kelly, он же Колсон Бейкер. Лишь в ноябре Фокс сообщила радостную весть, что она беременна в четвертый раз и отцом ребенка станет музыкант, а сейчас оказалось, что пара разорвала отношения.

Издание TMZ со ссылкой на собственные источники сообщает, что причиной расставания влюбленных стал громкий скандал. По словам инсайдера, Меган, мол, нашла в телефоне своего избранника материалы, которые "очень ее огорчили". Источники указывают, что рэпер изменил актрисе. Когда модель узнала об этом, то решила не ждать и сразу завершила отношения с Machine Gun Kelly.

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В сети распространились слухи, что пара разошлась сразу после американского праздника Дня благодарения, который отмечают в конце ноября. Сами артисты пока никак не комментировали и публично не объявляли о своем расставании.

К слову, звезды познакомились на съемках фильма "Полночь на злаковом поле" в 2020 году. Уже через год влюбленные объявили о помолвке. Они планировали организовать свадьбу, но она так и не состоялась. В марте этого года они разорвали помолвку, но продолжали находиться в отношениях.

Это уже не первый разрыв отношений Меган и Колсона. До этого у них были кризисные моменты, из-за которых они расходились. В частности, последний такой случай был в прошлом году. Тогда причиной разрыва отношений также была измена. Фокс, как и на этот раз, нашла в телефоне избранника подтверждение измены. Правда, знаменитость простила бойфренда и воссоединилась с ним.

Напомним, ранее Меган Фокс впервые рассказала о реакции трех сыновей на ее беременность. Дети знаменитости обрадовались новости о пополнении в семье.

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