Актриса станет мамой в четвертый раз уже в 2025 году.

Известная американская актриса Меган Фокс, которая в четвертый раз станет мамой, рассказала о реакции старших детей на ее беременность. Об этом пишет издание People.

Не секрет, что 38-летняя звезда "Трансформеров" и "Тела Дженнифер" уже имеет трех сыновей. И новость о том, что у них скоро родится братик или сестричка их изрядно порадовала.

"Дети очень рады пополнению в семье и пообещали помочь мне", - откровенно заявила Меган.

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Что известно о семье актрисы Меган Фокс

Сейчас актриса в отношениях с американским рэпером Machine Gun Kelly, он же Колсон Бейкер. В 2022 году пара обручилась. О том, что женщина ждет от него ребенка стало известно 11 ноября этого года. Но кто именно родится у влюбленных - Фокс не отмечает, хотя поговаривают, что она станет матерью в четвертый раз уже весной 2025 года.

К слову, Меган воспитывает трех сыновей от предыдущих отношений с актером Брайаном Остином Грином: 12-летнего Ноа, 10-летнего Бодхи и 8-летнего Джорни.

Напомним, ранее актриса Меган Фокс оскандалилась странным высказыванием об украинских женщинах.

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