Звезда "Основного инстинкта" вместе с сыновьями посетили церемонию Princess Grace Awards.

Известный американский актер, звезда фильма "Основной инстинкт" Майкл Дуглас впервые за долгое время показался сразу с двумя своими сыновьями. Знаменитость посетил светское мероприятие в США.

Артист вместе с сыновьями Камероном и Диланом побывал на церемонии по случаю 40-летия премии Princess Grace Awards, которая проходила в Нью-Йорке, США. Если с младшим сыном Диланом Майкла часто заметить на публике, в частности, он с ним посещал Украину в прошлом месяце, то со старшим редко.

Первенец актера - 45-летний Камерон - от бывшей жены Диандры Лукер впервые за несколько лет вышел в свет вместе с легендарным отцом. Папарацци увидели Дугласа с его сыновьями на красной дорожке и сделали несколько их кадров.

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Майкл и Камерон позировали на камеру в классических черных костюмах, а 24-летний Дилан - в темно-синем. Старший сын решил дополнить свой образ оригинальной обувью черного и белого цветов с изображением смайликов.

Стоит указать, что Майкл воспитал троих детей. Старший Камерон родился в браке актера с Диандрой Лукер. Сын Дилан появился на свет в отношениях знаменитости с актрисой Кэтрин Зетой-Джонс, которая ему также родила 21-летнюю дочь Кэрис. Пара поженилась более 25 лет назад.

Что касается Камерона, то несколько лет назад он попал в скандал. В частности, мужчину в 2009 году задержала полиция за хранение наркотиков. Уже через год суд принял решение о заключении Камерона на 5 лет за хранение психотропов.

Напомним, ранее Актер Майкл Дуглас показался с 21-летней дочерью. Поклонники засыпали комплиментами звездного папашу.

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