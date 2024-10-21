Майкл Дуглас показал свою взрослую дочь / фото инстаграм Майкла Дугласа

Американский актер Майкл Дуглас, который стал звездой фильма "Основной инстинкт", показал редкое фото своей дочери Кэрис.

Мужчина опубликовал в Instagram кадр с прогулки с 21-летней девушкой. Известно, что Кэрис студентка и много времени проводит в учебном заведении. Однако Майкл решил приехать к дочери и провести с ней выходной день

"Приехал увидеться с моей дочерью Кэрис в осеннее воскресенье", - подписал совместное фото актер.

Видео дня

Дуглас вместе с девушкой улыбаются на снимке и позируют на фоне желтых листьев в одном из парков.

Скриншот поста Майкла Дугласа
Майкл с дочерью / фото инстаграм Майкла Дугласа

Реакция подписчиков

Поклонники актера сразу начали писать свои комплименты под фото.

  • "Замечательное фото отца-дочери"
  • "Майкл, она прекрасна!"
  • "Невероятная дочь! Наслаждайтесь проведенным вместе временем"
  • "Красавица Кэрис и крутой Майкл"
  • "Кэрис - это невероятная смесь вас и вашей жены-красавицы".

К слову, Майкл Дуглас в браке с актрисой Кэтрин Зетой-Джонс. Пара вместе более 25 лет. Они воспитывают двух общих детей: 23-летнего сына Дилана и 21-летнюю Кэтрис.

Напомним, недавно актер Майкл Дуглас посетил Украину и ответил, не было ли ему страшно ехать в страну, в которой идет война.

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