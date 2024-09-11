Звезда 'Основного инстинкта' Майкл Дуглас неожиданно приехал в Украину

Он является послом доброй воли ООН.

Американский актер Майкл Дуглас, который с первых дней полномасштабного российского вторжения поддерживает Украину, приехал в Киев.

По данным Управления туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации, звезда "Основного инстинкта" уже посетил Михайловский Златоверхий монастырь, Михайловскую площадь и парк "Владимирская горка".

Также знаменитость побывал в Андреевской церкви. У него хорошие впечатления от столицы нашей страны.

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Более того, отмечается, что Дуглас заинтересовался историей Украины.

Интересно, что актер прибыл в Украину, чтобы принять участие в Саммите первых леди и джентльменов, которое состоится 12 сентября. Организовала это мероприятие первая леди Елена Зеленская.

Что Майкл Дуглас говорит о войне в Украине

В 2022 году, после вторжения России в Украину, актер выступил со словами поддержки украинскому народу, заявив:

"Сейчас отличное время оценить, что такое настоящая демократия. Я просто очень горжусь тем, что сделали люди в этой стране".

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