Ведущая поздравила родного человека с праздником.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина показала свою маму и поздравила ее с праздником.

Сегодня, 25 января, Людмила празднует свой день рождения. Маша решила поздравить самого дорогого человека в жизни, которого назвала "важная женщина моего сердца".

Сначала в своем Instagram Ефросинина опубликовала видео, в котором рассказала, что направляется к имениннице. В руках ведущей был большой букет красных роз.

Видео дня

"Сегодня день рождения у самой важной женщины моего сердца. Один из самых особенных дней в году для меня", - отметила Маша.

А потом она показала фото с мамой, которую поздравила лично и написала о ней так:

"День рождения женщины, которая умеет не только наслаждаться жизнью и любить безусловно, но и подзаряжает, как космический генератор всех, кто попадает в ее поле - моей фантастической мамы!".

Напомним, недавно певец Виталий Козловский показал новые фото с сыном Оскаром и поздравил его с праздником. Мальчику исполнилось 11 месяцев.

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