Артист также поздравил малыша с особым праздником.

Украинский певец Виталий Козловский показал новые фото с сыном Оскаром и поздравил его с праздником.

Сегодня, 25 января, мальчику исполнилось 11 месяцев. По этому случаю артист опубликовал совместную фотографию с малышом в своем Instagram и посвятил трогательные слова Оскару.

"11 месяцев моего счастья. Несмотря на все... Ты пришел в нашу жизнь, чтобы спасти от отчаяния и грусти. Сыночек, мы тебя очень любим", - подписал кадр Виталий.

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Также поздравила сына и жена Козловского - Юлия Бакуменко. Она опубликовала фото, на котором Оскар стоит рядом с игрушкой.

"Этому сладкому бублику сегодня 11 месяцев. Месяц до годика", - подчеркнула девушка.

К слову, Виталий долгое время скрывал свою личную жизнь. Однако в прошлом году он сообщил, что уже тайно женился. Избранницей певца стала его пиарщица Юлия. А уже в феврале 2024 года у супругов родился первенец, которого назвали Оскаром.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская похвасталась новым достижением приемной младшей дочери Софии.

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