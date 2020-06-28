MARUV упала в бассейн во время выступления
16:48, 28 июня 2020Звезды
906 0
Певица дала концерт в Одессе.
Марув упала в воду/ фото instagram.com/maruvofficial
Украинская эпатажная певица MARUV выступила в Одессе. Во время одного из номеров девушка упала в бассейн.
Читайте такжеЭпатажная MARUV засветила попу на сексапильном фото
На кадрах, опубликованных в Instagram-истории, балет певицы танцует в бассейне. А сама звезда под знаменитые слова одной из своих песен "Bang!" упала к девочкам в воду.
Стоит отметить, что наряды у девушек были огненные. Все они были в красных костюмах и с косами на голове.
Певица дала концерт / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее MARUV эротично изогнулась на съёмках нового клипа.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter