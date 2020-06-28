MARUV упала в бассейн во время выступления

Певица дала концерт в Одессе.

Украинская эпатажная певица MARUV выступила в Одессе. Во время одного из номеров девушка упала в бассейн.

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На кадрах, опубликованных в Instagram-истории, балет певицы танцует в бассейне. А сама звезда под знаменитые слова одной из своих песен "Bang!" упала к девочкам в воду.

Стоит отметить, что наряды у девушек были огненные. Все они были в красных костюмах и с косами на голове.

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV эротично изогнулась на съёмках нового клипа.

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