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MARUV упала в бассейн во время выступления

16:48, 28 июня 2020
Звезды
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Марув упала в воду/ фото instagram.com/maruvofficial

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На кадрах, опубликованных в Instagram-истории, балет певицы танцует в бассейне. А сама звезда под знаменитые слова одной из своих песен "Bang!" упала к девочкам в воду.

Стоит отметить, что наряды у девушек были огненные. Все они были в красных костюмах и с косами на голове.

Певица дала концерт / Скриншот Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV эротично изогнулась на съёмках нового клипа.

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