Певица шокировала сеть новым образом.

Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в новом образе.

Читайте также"Наследуя MARUV": Тина Кароль в латексе наделала шума в сети

Девушка изменилась до неузнаваемости. На снимке она позирует в черном платье с глубоким декольте. Волосы она уложила на бок и сделала волны.

Шею певица украсила роскошным колье. А на лицо она нанесла макияж в технике смоки-айс. Также MARUV сделала себе родинку над верхней губой.

"Богиня", "Невозможно устоять", "Божественная", "Шикарная", - написали фанаты.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич