Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в новом образе.
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Девушка изменилась до неузнаваемости. На снимке она позирует в черном платье с глубоким декольте. Волосы она уложила на бок и сделала волны.
Шею певица украсила роскошным колье. А на лицо она нанесла макияж в технике смоки-айс. Также MARUV сделала себе родинку над верхней губой.
"Богиня", "Невозможно устоять", "Божественная", "Шикарная", - написали фанаты.
Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
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