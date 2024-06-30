Он также рассказал об отношениях с сестрой.

Украинский певец и брат певицы Марии Яремчук - Дмитрий - впервые прокомментировал рождение ребенка у сестры.

Сначала мужчина отметил, что вместе с братом Назарием уже успели поздравить Яремчук с новым статусом мамы. Однако сама певица никак на это не отреагировала.

"Она не ответила на наше поздравление. Почему? Я не знаю. Но что тут такого? Это нормально - у нас специфические отношения. Она не поздравляла нас с рождением ни одного ребенка", - сказал Дмитрий в интервью для издания OBOZ.UA.

Он также добавил, что не верит, что отцом ребенка Марии может быть певец Александр Пономарев.

"Я слышал такое, но думаю, что это не так", - подчеркнул мужчина.

К слову, Дмитрий рассказал, что последний раз общался с певицей весной. Однако их отношения нельзя назвать дружескими. После смерти легендарного отца семья делила между собой наследство артиста. Позже они смогли найти общий язык, но видятся очень редко.

Что известно о Марии Яремчук

Мария активно развивала свою сольную карьеру после участия в вокальном шоу "Голос страны". Артистка также участвовала в песенном конкурсе "Евровидение-2014", где представляла Украину с песней "Tick-Tock". Тогда она получила 6 место.

Позже Яремчук решила уйти со сцены. Причиной, по ее словам, стал страх публичных выступлений.

Интересно, что весной в сеть попали фото звезды с округлым животиком, однако сама Мария ничего не комментировала относительно своей личной жизни. А уже в мае этого года появилась информация, что певица стала мамой. Поговаривали, что отцом первенца является Александр Пономарев, с которым ей приписывали роман. Но официально никто из артистов это не комментировал.

Напомним, недавно ведьма Мария Тихая ответила, кто отец новорожденного ребенка Марии Яремчук.

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