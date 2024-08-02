Певица показала, как выглядит после родов.

Известная украинская певица Мария Яремчук впервые за долгое время показалась в сети. Артистка вышла на связь после появления на свет ее первенца, который родился в мае 2024 года.

Как известно, исполнительница стала мамой мальчика. До сих пор неизвестно, кто стал отцом сына 31-летней звезды. Однако Яремчук появилась в инфопространстве не просто так.

Дело в том, что 8 августа состоится премьера фильма-посвящения ее папе - первой звезде украинской поп-музыки Назарию Яремчуку. Именно Мария стала исполнительным продюсером и инициатором картины "Яремчук: Несравненный мир красоты". Поэтому, исполнительница активно развивает промо ленты.

Видео дня

По этому случаю знаменитость показалась в своем Instagram. Она опубликовала видео, в котором обратилась к поклонникам и рассказала немного деталей о документальном фильме. Стоит указать, что Мария нечастый гость в своих соцсетях.

Артистка совсем не изменилась за последнее время и выглядит непревзойденно. Наоборот, в новом статусе мамочки она стала еще лучше.

Чем известна Яремчук

Кроме концертной деятельности, Мария также попробовала себя в роли актрисы и композитора. Она стала известной после участия в шоу "Голос страны" в 2012 году, где заняла второе место. Однако наибольшую славу исполнительница получила благодаря участию в "Евровидении-2014", где представляла Украину с песней "Tick-Tock". Тогда Яремчук заняла шестое место в финале конкурса.

Ее песни сочетают современные стили с элементами традиционной украинской музыки. Однако последние несколько лет она не выпускает новых песен и не появляется на светских мероприятиях.

Напомним, ранее ведьма ответила, кто отец новорожденного ребенка Марии Яремчук.

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