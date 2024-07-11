Премьера картины о феномене украинской эстрады 70-80-х состоится 8 августа.

Во всеукраинский кинопрокат 8 августа выходит документальный фильм о легенде украинской музыки Назарии Яремчуке. Через воспоминания близких, личные дневники и эксклюзивные хроники фильм рассказывает о жизни и пути артиста к международной славе.

Над лентой работали студия KNIFE! Films, создатели сериалов "СПАЛАХ" и "ЭПИЗОДЫ". Режиссером фильма стал Артем Григорян, продюсером - Максим Сердюк. Инициатор фильма и исполнительный продюсер - дочь легенды, певица Мария Яремчук.

"Червона рута", "Водограй", "Гай, зелений гай", "Стожари" и десятки других хитов мы знаем через несравненный голос и харизму Яремчука. Благодаря безграничному таланту, энтузиазму и труду он сделал украинскую песню модной и известной по всему миру.

"Яремчук: Несравненный мир красоты" - это документальная биографическая драма о жизни и карьере Назария. Победа на конкурсе "Песня-71" с "Червоной рутой", гибель Владимира Ивасюка, гастроли по разным континентам, выступления в Чернобыле - через воспоминания близких, личные дневники и эксклюзивные хроники фильм рассказывает о его жизни и пути к международной славе.

Это не только история становления первой поп-звезды Украины, но и история целой музыкальной сцены, для которой Назарий и ВИА "Смерічка" стали культурным феноменом.

В фильме изображен тернистый путь мечтателя из Буковины до главного украинского артиста второй половины ХХ века. Картина состоит из эксклюзивных историй от жены артиста Дарьи и дочери Марии, коллег, участников "Смерічки", а также исследования его культурного вклада музыкальными экспертами. В фильме впервые звучат отрывки из личных дневников Назария, которые режиссер ленты использовал как закадровый голос.

"Сегодня украинцам как никогда важно возвращаться к своей истории и находить новых героев. Хранить о них память и переосмысливать. Этот документальный фильм - путешествие по жизни светлого, красивого и талантливого артиста Назария Яремчука", - отметил Сердюк.

Напомним, ранее вышел официальный трейлер украинского фильма "Конотопская ведьма".

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