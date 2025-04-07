Инсайдер утверждает, что полиция скрывает подробности исчезновения украинки.

Украинская модель Мария Ковальчук, которую 19 марта нашли в больнице в Дубае с переломами, сейчас пережила уже несколько операций и продолжает реабилитацию. До сих пор точно неизвестно, что именно произошло с девушкой, однако со временем появляется все больше подробностей ее загадочного исчезновения.

На днях украинка пришла в себя, но она пока не может говорить, поэтому узнать всю правду о страшном случае с ней, пока невозможно. Инсайдер, который отказался называть свое имя, в комментарии для пропагандистских СМИ рассказал, что он якобы находился в медучреждении во время госпитализации девушки. Он утверждает, что Ковальчук выглядела так, будто ее жестоко избили и издевались над ней.

Правда, официальных подтверждений этой информации нет. Мать потерпевшей Анна Ковальчук отказывается от комментариев и ранее подчеркивала, что будет говорить на эту тему, когда полиция завершит расследование.

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Анонимный очевидец добавил, тело Марии было в синяках, которые не характерны для падения с высоты, как ранее утверждали в полиции. Он предполагает, что девушка была на вечеринке в Porta Potty в ОАЭ, где ее могли избить и издеваться над ней в течение нескольких дней.

"Полиция заметает следы. Мой друг, который работает в той же больнице, где лежит Ковальчук, видел собственными глазами, что когда ее привезли, у нее рот был в дубайском шоколаде, а зубы сложены, как это выразиться, в ее "Биркин" (сумка бренда Hermes - УНИАН)", - добавил инсайдер.

Зато семье пострадавшей подозревают, что дочь могла попасть в сексуальное рабство. Ранее стало известно, что девочку нашли на обочине с многочисленными переломами рук, ног и позвоночника. Она 10 дней не выходила на связь, после чего ее нашли в больнице без документов и телефона. Ковальчук уже перенесла три операции.

Ее мама добавила, что модель до сих пор не может говорить, хотя сейчас ее состояние уже стабильное. Последний раз Марию видели 9 марта на вечеринке с мужчиной, которые называли себя представителями модельного агентства. На следующий день девушка планировала вылететь в Таиланд, но этого не произошло. Она исчезла и нашлась через 10 дней.

Отметим, что Мария Ковальчук позиционирует себя моделью, однако в ее соцсетях можно найти фотографии эротического характера. Она ведет деятельность на платформе, популярной среди звезд порноиндустрии, OnlyFans. В 2023 году девушка стала известна украинской аудитории из-за скандала, разгоревшегося вокруг ее лучшей подруги - россиянки Ангелины Дорошенковой. Она попала в заголовки медиа, ведь хотела приехать во Львов.

Напомним, ранее в Украине открыли уголовное дело после инцидента с Марией Ковальчук в Дубае. Виновному грозит наказание по части 1 статьи 149 УК Украины по факту торговли, вербовки, перемещения или сокрытия человека в собственных целях.

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