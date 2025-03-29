До сих пор неизвестно, как девушка получила многочисленные переломы.

В деле украинской модели Марии Ковальчук, которую несколько дней назад нашли в Дубае с многочисленными переломами, продолжается расследование. Стало известно, что полиция Украины открыла уголовное дело по торговле людьми.

Как пишет BBC Украина, Главное следственное управление Нацполиции подтвердило, что они начали уголовное производство, однако пока не раскрывают подробностей.

"Следователи Национальной полиции во Львовской области начали отдельное уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 149 УК Украины", - говорится в сообщении.

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К слову, эта статья предусматривает наказание за торговлю человеком, а также его вербовку, перемещение с целью эксплуатации.

Что известно о Марии Ковальчук

20-летняя девушка прилетела в ОАЭ из-за модельной работы еще в декабре прошлого года. Однако в марте ее подруга-россиянка Ангелина Дорошенкова сообщила об исчезновении Марии. По словам девушки, они последний раз виделись 9 марта на вечеринке, где модель познакомилась с людьми из модельного бизнеса. Затем Ковальчук не выходила на связь и только через 10 дней ее нашли с переломами ног, позвоночника и рук. Также у модели не было с собой документов и телефона. По словам родных Марии, она могла попасть в сексуальное рабство.

Сейчас девушка находится в больнице и перенесла уже три операции. По словам представителей консульства Украины в Дубае, ее состояние оценивают как стабильное.

Напомним, ранее "Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота шокировала фото после избиения мужчиной.

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