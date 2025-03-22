Правоохранители сообщили новые подробности загадочного исчезновения Марии Ковальчук.

В Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, на днях нашли с многочисленными переломами модель Марию Ковальчук. Выяснилось, что девушка родом из Львова. Более 10 дней она не выходила не связь, а родные даже думали, что украинка попала в сексуальное рабство. Ее нашли в больнице без документов и телефона в критическом состоянии. Девушка перенесла три операции, после которых даже не может говорить.

Полиции после обращения родных возбудила уголовное производство по факту исчезновения девушки. На этот раз правоохранители раскрыли новые детали дела и рассказали, при каких обстоятельствах она получила травмы.

Как пишет издание Mirror, в полиции указывают, что Ковальчук зашла на строительную площадку и упала с большой высоты, в результате чего получила переломы рук, позвоночника и ног. В то же время отмечается, что на недостроенное здание она пришла одна.

Видео дня

"Полиция Дубаев подтверждает, что украинская гражданка, которую ранее считали пропавшей без вести, сейчас госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь в присутствии ее семьи. Комплексное расследование показало, что она получила серьезные травмы после того, как одна вошла на запрещенную строительную площадку и упала с высоты", - говорится в заявлении.

Кроме того, в издании добавили, что пострадавшая, вероятно, посещала вечеринку в Дубае "Porta Potty". Это произошло за несколько часов до того, как стало известно о ее исчезновении. Эти вечеринки стали известны на весь мир. Туда приглашают девушек, которым платят "огромные деньги за ужасные и сексуальные действия".

Что известно об исчезновении Ковальчук

О том, что украинка оказалась в больнице с многочисленными переломами сообщила ее мать Анна Ковальчук. Именно она указала, что девушка родом из Львова. Но первой об исчезновении Марии написала ее подруга - россиянка Ангелина Дорошенкова.

"11 марта 2025 года она перестала выходить на связь. Последний раз ее видели 9 марта на вечеринке, где она познакомилась с молодыми людьми из модельного бизнеса", - отмечала подруга модели.

11 марта Ковальчук планировала отправиться в Таиланд по работе, но этого не произошло. Она после вечеринки 9 марта с представителями модельного бизнеса сообщила матери, что останется у них переночевать. После этого девушка исчезла.

Известно, что модель прилетела в ОАЭ еще несколько месяцев назад, где работала моделью и участвовала в международной акции "Boris for Peace!". Она посвящена политологу Борису Кагарлицкому. Его в РФ осудили на пять лет по обвинению в "оправдании терроризма".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, чем занимается Мария Ковальчук. Девушка публикует в соцсетях контент для взрослых и занимается этим вместе со своей подругой Дорошенковой. Кстати, именно россиянка еще два года назад "прославила" модель в сети.

Вас также могут заинтересовать новости: