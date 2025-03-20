20-летняя девушка снимает контент 18+.

В Дубае, ОАЭ, нашли с многочисленными переломами украинскую модель Марию Ковальчук, которая исчезла 10 дней назад после вечеринки с иностранцами. Девушка находится в критическом состоянии после трех перенесенных операций и не может даже говорить.

Украинка перестала выходить на связь 9 марта. Тогда она провела вечер в компании двух мужчин, которые называли себя представителями модельного бизнеса. Она осталась у них переночевать, после чего исчезла. Через десять дней ее нашли в больнице за границей без документов и телефона с переломами ног, рук и позвоночника. Первой об исчезновении девушки сообщила ее подруга из России Ангелина Дорошенкова.

Кстати, именно благодаря ей 20-летняя Ковальчук стала известной в 2023-м. Тогда вокруг ее подруги-россиянки, которая снимается в порнофильмах, всколыхнул скандал. Она заявила, что хочет приехать в Украину, а именно во Львов, и интересовалась, как это сделать с российским паспортом.

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Чем занимается Ковальчук

Девушка называет себя моделью. В ее соцсетях сложно найти фото не эротического характера. Она публикует обнаженные и полуобнаженные кадры, в частности, в X и публикует посты на тему интима. Кроме того, Мария ведет свою страницу на платформе для интимного контента OnlyFans.

В ОАЭ девушка прилетела еще в декабре прошлого года из-за работы. Уже 11 марта она планировала отправиться в Таиланд, но внезапно исчезла. На фоне ее встречи с двумя мужчинами, имена которых неизвестны, ее родные забили тревогу. Они подозревали, что дочь находится в секс-рабстве и подали заявление в полицию, где уже возбудили уголовное производство.

Долгое время о местонахождении украинки ничего не было известно. Только 19 марта выяснилось, что она попала в больницу и ее состояние тяжелое. Пока неизвестно, что именно произошло с Ковальчук.

"Есть название отеля, где ее видели. И есть предпоследнее место жительства - тоже отель. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел. Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить", - рассказывала ее мама Анна Ковальчук.

Что известно о Дорошенковой

Россиянка и звезда фильмов для взрослых "прославилась" благодаря своему заявлению, которое она выдала в 2023 году. Тогда Ангелина заявила, что хочет попасть во Львов с российским паспортом, пишет OBOZ.UA.

Гражданка страны-агрессора спросила у подписчиков, как можно пересечь украинскую границу россиянке. Правда, серьезного ответа или совета она не получила. Пользователи только с иронией пошутили над Дорошенковой. В частности, один из юзеров указал, что "в Украине разрешено убивать россиян", из-за чего подруга Ковальчук резко передумала ехать в Украину.

Также россиянку "подкалывали" в соцсетях из-за ее интеллектуальных способностей. Она жаловалась на то, что с нее смеются из-за желания приехать в Украину, вместо того, чтобы объяснить, почему это невозможно.

На ее страницах немало совместных откровенных фото с Ковальчук. Именно на фоне инцидента в сети заметили, что Дорошенкова довольно близка с украинкой, которая и пригласила ее на свою родину - Львовскую область.

Напомним, ранее "Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота раскрыла причины насилия в семье. Модель сообщила, что страдала от физического насилия со стороны экс-супруга. По ее словам, у бывшего были зависимости, из-за которых он не мог себя контролировать.

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