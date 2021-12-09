Отметим, что мальчик очень похож на своего папу.

Известная певица и "украинская Мадонна" Ирина Билык показала своего младшего сына Табриза.

Читайте также"Я жил под мостом с бомжами": Коляденко раскрыл неожиданные подробности отношений с БилыкФотографию с ребенком звездная мамочка опубликовала на своей странице в Instagram. В посте она поздравила сына с днем рождения.

"С днем рождения, наш любимый! Солнечный малыш!"- написала Билык.

Табризу "стукнуло" шесть лет. Звезда на фотографии показала, какой был ее малыш несколько лет назад.

Ирина Билык: личная жизнь

Ирина Билык - заслуженная и народная артистка Украины.

Знаменитость была замужем за фотографом Асланом Ахмадовым, но в апреле 2021-го объявила о разводе. У пары родился сын Табриз в 2015 году.

Среди бывших мужчин знаменитости-продюсер Юрий Никитин, модель Андрей Оверчук, хореограф Дмитрий Коляденко и Дмитрий Дикусар.

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Автор: Ольга Робейко