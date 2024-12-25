Юморист по случаю Рождества решил обратиться к подписчикам на украинском.

Известный российский юморист и шоумен Максим Галкин, который после 2022 года эмигрировал в Израиль и стал на сторону Украины в кровавой войне, в очередной раз продемонстрировал свою поддержку нашему народу. В важный праздник знаменитость заговорил на украинском в сети.

На своей странице в Instagram комик опубликовал праздничный пост по случаю Рождества. Он обратился к поклонникам и поздравил их со светлым праздником. Артист пожелал подписчикам мира, здоровья, любви и добра.

Галкин поделился картинкой елки, которая была украшена праздничным декором, а в подписи к кадру оставил поздравление, которое написал сразу на двух языках. В частности, сначала Максим обратился к пользователям на русском, а затем оставил пожелания на украинском.

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"Поздравляю с Рождеством всех, кто празднует сегодня (25 декабря - УНИАН). Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра!" - написал знаменитость.

Его пост уже успели прокомментировать подписчики. Среди тех, кто оценил поздравление Галкина, была и народная артистка Украины София Ротару. Она поставила лайк посту Максима. Украинцы выразили благодарность шоумену и также поздравили его с праздником:

"Максим, спасибо, вы - человек"

"Спасибо, пусть наступит мир"

"Спасибо, и вас с семьей поздравляю с Рождеством. Мира и благодати, счастья и согласия"

"Харьковчане вас тоже поздравляют!"

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения Галкин с женой - певицей Аллой Пугачевой - публично осудили путинский режим. С детьми они уехали в Израиль. За открытую критику террора Кремля и зверств оккупантов в Украине юмориста признали в РФ "иноагентом". Однако он и дальше продолжает реагировать на события в Украине и выражает поддержку нашему народу.

Напомним, ранее Максим Галкин замиловал архивным фото детей от Аллы Пугачевой. Еще совсем маленькие Гарри и Лиза позировали на камеру в праздничных образах.

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