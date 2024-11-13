Мужчина показал кадр в сети.

Российский юморист Максим Галкин, который осудил полномасштабное вторжение в Украину и уехал из страны-агрессора, поделился архивными фото детей от певицы Аллы Пугачевой.

Мужчина решил опубликовать фотографию в своем Instagram с маленькими двойняшками: Гарри и Лизой. К слову, девочка в кадре позирует в светлом праздничном платье, а мальчик одет в темный костюм и белую рубашку.

Сколько лет детям на фото - Галкин не отметил.

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"Попала из воспоминаний смартфона замечательная фотография! Как дети быстро растут!" - подписал Максим.

Что известно о детях Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Двойняшки Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году. В сентябре им исполнилось 11 лет. Известно, что детей родила суррогатная мать.

После начала полномасштабной войны певица и юморист вместе с дочкой и сыном переехали в Израиль. Там они учатся в элитной гимназии и изучают три языка.

Напомним, ранее юморист Максим Галкин на концерте спел на украинском и разгневал россиян.

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