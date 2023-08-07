Поклонники отреагировали массой комплиментов в адрес мальчика.

Шоумен Максим Галкин показал своего подрастающего 9-летнего сына Гарри.

В своем Instagram юморист опубликовал новый снимок, на котором мальчик запечатлен на пляже возле горы песка.

"Строитель растет", - подписал Галкин фото.

Видео дня

Большая часть пользователей отреагировала на снимок комплиментами в комментариях:

"Красавчик растет", "Не знаю, как насчет строителя, парень красивый и харизматичный растет", "Повзрослел Гарри, красавец пацан", "Хороших детей воспитываете", "Неповторимый младший Галкин! Светлого будущего тебе, Гарик!", "Счастливый ребенок великолепных родителей", "Красивый мальчик, воспитанный, пусть у него будет счастливое будущее", "Какие у вас красивые и умные дети!!! Очень приятно смотреть на вашу семью!".

До этого Галкин случайно "засветил" Аллу Пугачеву в опубликованном видео. Она вышла на крыльцо дома, когда их дети спасались от жары во дворе.

А еще раньше стало известно, что в Казахстане со скандалом сорвали концерт Максима Галкина.

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