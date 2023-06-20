Организатор концерта назвал это беспределом, и предположил, что так мужу Пугачевой решили отомстить.

В Казахстане отменили концерт Максима Галкина. Выступление комика планировалось в Астане на 8 октября 2023 года. Сейчас же стало известно, что шоу отменено. Об этом сообщают местные СМИ Астаны.

Оказалось, что недавно контролирующие органы Казахстана якобы нашли нарушения в документах, из-за чего схему продажи билетов назвали едва ли не мошенничеством. А 20 июня артисту направили письмо о том, что мероприятие провести будет невозможно.

Интересно, что новость об отмене концерта начала появляться в местных группах Астаны еще днем ранее.

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Организатор концерта Галкина Алексей Пучков в соцсетях предположил, что это - "месть за отмену Лепса".

Почему отменили концерт Лепса в Казахстане

19 июня стало известно, что в Казахстане отменили концерт путиниста Григория Лепса. Причиной отмены стало то, что недавно он пообещал выплатить по миллиону рублей каждому, кто докажет, что подбил украинский танк "Леопард".

Напомним, директор Лепса с матами набросился на казахов после отмены концерта.

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