Фанаты были удивлены тому, как изменилась Примадонна.

Юморист Максим Галкин порадовал поклонников новым видео. Он показал, как его дети Лиза и Гарри спасаются от жары. Вместе с ними играла и внучка Аллы Пугачевой - дочь Кристины Орбакайте Клавдия.

Дети набирали воду в воздушные шары и лопали их на улице. Все они радостно хохотали и не скрывали, что такое развлечение им очень нравится.

В один момент на крыльцо вышла Пугачева. Галкин случайно "засветил" жену в кадре. Она была удивлена играми детей. Певица даже спросила, действительно ли Галкин считает это "нормальным". Однако по реакции мужа и детей Примадонна поняла, что забава вполне безобидная.

Комментаторы были рады тому, что Галкин показал свою жену. Однако то, как она изменилась, многих удивило. Не все думали, что певица настолько хорошо сохранилась.

Ошарашенные пользователи, которые не были готовы увидеть Пугачеву такой, пишут:

"Аллочка на Аллу не похожа... Ну а дети - прелесть!"

"Алла Борисовна выглядит потрясающе"

"Не ожидала, что Аллочка так выглядит, я в шоке!"

"Максим, ваша жена просто красотка"

"Счастливые детки, счастливые родители, прекрасная Алла!".

Галкин "засветил" реальную внешность Пугачевой - видео

Напомним, ранее Галкин показал, как воспитывает сына. Видео поразило сеть, многие отметили, что Пугачева "схватилась бы за сердце", если бы увидела, чем занимается ее наследник.

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