Артисты спели вместе, из-за чего россияне принялись "плеваться желчью".

Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Они не только наблюдали за выступлением артистов, а еще и сами стали участниками шоу.

Так, во время исполнения песни "Листья желтые" на латышском языке, Вайкуле подошла к Галкину и Пугачевой. Юморист взял микрофон и начал петь вместе с ней. А Примадонна решила устроить "подтанцовку" для неожиданного дуэта.

Зрители были приятно удивлены. Они сразу же встали и принялись снимать происходящее на видео. Люди улыбались и хлопали.

Видео с выступлением Вайкуле показала на своей странице в Instagram. Поклонники "забросали" певицу комплиментами. Также комментаторы хвалили Пугачеву и Галкина, которые поддержали фестиваль, посвященный Украине. Они пишут:

"А РФ смотрит и плачет"

"Вот, что значит свобода! Прекрасные люди наслаждаются жизнью каждый день без всяких комплексов и ограничений!"

"Уже седьмой раз пересматриваю... Это лучшее, что было за последний год. Большой привет вам из Одессы!".

Однако не обошлось и без россиян, которые не оценили пение Галкина и не скрывают своего возмущения. Их злит, что многие артисты выступили против путинского режима и войны в Украине. А потому россияне "плюются желчью" и пишут:

"Жалкие, ненавижу вас"

"Цирк и клоуны"

"Предатели, в РФ вам теперь никогда не вернуться".

Напомним, в первый день фестиваля Пугачева появилась перед камерами в мини-шортах. Она сверкнула стройными ножками и впечатлила фанов.

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