Шоумен значительно поседел и постарел.

Российский шоумен Максим Галкин сейчас с семьей находится в Израиле. При этом даже оттуда он переживает за Украину, поддерживает ее в развязанной РФ войне и даже перечисляет деньги на помощь беженцам.

Все три месяца, пока длится полномасштабная война, он пытается достучаться до россиян, донести им всю правду, призывает остановить это жуткое кровопролитие и убийство женщин, военных и детей.

Именно из-за такой жесткой антивоенной позиции его "запретили" в РФ. Галкина уволили с телеканала, на котором он работал шесть лет, отменили все его концерты и даже пытались лишить особняка в селе Грязь.

Конечно, круговорот всех этих событий сказался на его состоянии и внешнем виде. На фоне стресса и переживаний он очень изменился.

В своем Instagram он анонсировал концерты в Израиле. В кадре он предстал с короткой стрижкой и в белой футболке. Но многие обратили внимание на его лицо - седая борода. Ранее Галкина таким еще никто не видел.

Отметим, предыдущий раз шоумен выходил на связь со своими поклонниками 24 апреля. Неделю назад он показал совместное фото Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича, но его самого на снимке нет.

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