Артисты показали редкое совместное фото.

Российские артисты Андрей Макаревич и Алла Пугачева вместе со своими семьями переехали в Израиль в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

Спустя более двух месяцев войны в Украине, они таки встретились в Израиле и даже сделали совместное фото. К слову, на снимке так же присутствует лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков.

"Правда редкая компания? Это СловоНово!" – подписал фото Макаревич в своем Telegram-канале.

Такой же снимок появился и на странице шоумена Максима Галкина, который всячески осуждает войну в Украине и критикует правительство РФ.

"Три звезды – три светлых повести", – добавил Галкин.

Напомним, ранее Макаревич отрекся от российского гражданства для новорожденного сына.

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