Артист признался, что переживал измену не один раз.

Украинский певец Макс Барских скрывает свою личную жизнь. Однако в интервью Алексею Суханову решился немного приоткрыть завесу и рассказать о своем опыте отношений.

По словам артиста, у него были романтические отношения, но он никогда не влюблялся так, чтобы не мог дышать без этого человека.

Однако он говорит, что у него был опыт неразделенной любви. В тот момент он даже страдал, но недолго.

"Я могу пострадать два, три, четыре дня. Максимум неделю. И потом, если я понимаю, что эта стена не пробивается, меня разворачивает на 180 градусов. Я понимаю, если нет, то нет", - сказал певец.

Барских добавил, что хочет встретить человека, которого будет любить просто за то, что он есть. Вместе с ним он хочет построить идеальные отношения.

Кроме того, знаменитость рассказал, что никогда не смог бы простить любимому человеку. По словам Макса, это измена.

"Я могу сказать, что я бы наверняка не простил, но возможно простил. Были определенные моменты, в которых я прощал, но все потом повторялось. И когда я понимаю, что все повторяется, и ты не изменишь человека, то надо идти дальше", – подытожил Барских.

Напомним, ранее Макс Барских впервые рассказал о насилии в семье.

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