Музыкант привлекает внимание к важности ментального здоровья общества как ключевого фактора для формирования будущего.

Используя английский язык, певец Макс Барских стремится установить диалог с широкой аудиторией и подчеркнуть, что жизнь в украинских городах продолжается, несмотря на все трудности. Путешествуя за рубежом в рамках благотворительных туров, Макс Барских пришел к выводу, что следует установить эмоциональный контакт с мировым сообществом и манифестировать жизнь. Именно поэтому первый сингл из нового англоязычного альбома музыканта - это послание каждому, кто способен почувствовать настоящую искренность слова и нежность музыки.

Макс Барских: "Меня вдохновляют наши люди! Самой сильной стороной украинцев является умение жить. Война не смогла сломать этот дух. Даже во время постоянных обстрелов наши соотечественники продолжают строить свой путь, развиваться и любить. Я хочу, чтобы мир заметил именно эту силу".

Новый этап творчества артиста начался с трогательных и искренних видеоисповедей молодежи из разных уголков Украины. В кадрах, снятых на VHS-камеры, зафиксирована открытость людей, которые на протяжении войны остаются верными своей земле. Кто-то пережил оккупацию, другие потеряли близких, а некоторым пришлось покинуть родной город, однако все они выбирают жизнь и борьбу за Украину. Эти видеоисповеди предшествуют финальному аккорду - клипу Stomach Butterfly режиссера Алана Бадоева, в котором участвовали те же ребята, что дали интервью.

Видео дня

Алан Бадоев: "В новом видео Макса каждая деталь отражает современную Украину: наша прекрасная молодежь, ее мужество и искренность, интерьер от прогрессивного бренда Dizza, ковер с авторским рисунком от художницы Маши Ревы - это то, чем мы гордимся и что демонстрируем миру. Это наше БУДУЩЕЕ".

Создание клипа требовало глубокого погружения от Макса и актеров в атмосферу единства, поэтому режиссер организовал несколько актерских тренингов.

Макс Барских: "Когда собираешь незнакомых людей на съемочной площадке, где должна возникнуть настоящая "общая химия", важно дать каждому возможность почувствовать другого. Именно поэтому мы вместе садились на один ковер, внимательно наблюдали за собой и друг за другом. Прикасались друг к другу. И даже снимали одежду. Все проходило как групповая терапия, после которой мы стали ближе, как одно целое. Это был настоящий обмен энергией, и именно этот момент мы сняли в клипе. Хочу также напомнить, что следует заботиться о ментальном здоровье нашего народа - мы не сломаны, но очень хрупкие".

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