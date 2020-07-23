"Вот это жаришка": сексуальный Макс Барских свел с ума своих поклонниц

Певец опубликовал новое фото.

Известный певец Макс Барских опубликовал в Instagram фотографию, где позирует возле раритетного авто.

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Этот кадр был сделан во время съемок клипа на его новую песню "По секрету". Макс предстал в красном костюме и голубой рубашке. А дополнили образ черные лаковые туфли. Пикантности фото добавили голая грудь Барских и волосы, которые он уложил на бок.

"Разве законно быть таким красивым?", "Господи, вот это жаришка", "Ходи всегда такой нарядный", "Ну что за пушечный образ", - написали фанатки.

Как сообщал УНИАН, Макс Барских презентовал новый клип.

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