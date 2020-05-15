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Макс Барских презентовал новый клип (видео)

12:46, 15 мая 2020
Кино и музыка
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Макс Барских представил новый клип / Фото: скриншот

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Ролик был опубликован на официальном канале певца в Youtube.

Как сообщается, песня войдет в новый альбом "1990".

Лейтмотивом нового сингла Барских звучит признание женской красоты, как наивысшей силы природы.

Чтобы экранизировать многогранность и уникальность женского портрета, команда артиста отправилась в Лос-Анджелес. За месяц до старта съемок Барских анонсировал международный кастинг, в рамках которого более 100 девушек-моделей из разных стран боролись за свое место в будущей видеоработе. 

Режиссером клипа выступил Алан Бадоев.

Как сообщал УНИАН, ранее Макс Барских представил акустический альбом суперхитов.

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Теги: #клип#Макс Барских