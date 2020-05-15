Макс Барских презентовал новый клип (видео)
12:46, 15 мая 2020Кино и музыка
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Клип снимали в Лос-Анджелесе
Макс Барских представил новый клип / Фото: скриншот
Певец Макс Барских презентовал клип на свою песню "По секрету".
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Ролик был опубликован на официальном канале певца в Youtube.
Как сообщается, песня войдет в новый альбом "1990".
Лейтмотивом нового сингла Барских звучит признание женской красоты, как наивысшей силы природы.
Чтобы экранизировать многогранность и уникальность женского портрета, команда артиста отправилась в Лос-Анджелес. За месяц до старта съемок Барских анонсировал международный кастинг, в рамках которого более 100 девушек-моделей из разных стран боролись за свое место в будущей видеоработе.
Режиссером клипа выступил Алан Бадоев.
Как сообщал УНИАН, ранее Макс Барских представил акустический альбом суперхитов.
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