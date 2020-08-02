"В заложниках": Макс Барских в окружении полуголых девушек показал стальной пресс
18:20, 02 августа 2020Звезды
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Певец опубликовал новое фото.
Макс показал фото / instagram.com/max_barskih
Украинский певец Макс Барских опубликовал в Instagram фотографии, где позирует на яхте.
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Макс предстал в черных плавках от знаменитого бренда Versace и в рубашке. А дополнила образ шляпа. Стоит отметить, что на снимке со звездой также позируют девушки в купальниках.
"Прекрасный день в Одессе", - написал певец.
Фанаты предложили Максу моргнуть два раза, если он находится в заложниках у этих прекрасных девушек. Также они отметили, что фото очень горячее.
Макс показал фото / instagram.com/max_barskih
Как сообщал УНИАН, Макс Барских презентовал новый клип.
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