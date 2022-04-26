Супруга артиста уверена, что Израиль - это самая безопасная страна для их малыша.

Российский музыкант Андрей Макаревич, который всегда поддерживал Украину, недавно в четвертый раз стал отцом. Ребенка ему родила супруга Эйнат Кляйн, которая уже много лет живет в Израиле.

Так, она рассказала, что они с Макаревичем решили дать сыну Эйтану именно израильское гражданство, так как для них эта страна - самая безопасная. А вот российского гражданства у мальчика не будет еще и потому, что Макаревич всячески осуждает РФ за войну в Украине.

"Это абсолютно осознанное мое решение. Это безопаснее на данный момент для него. Главное – зачем?! Израильское гражданство перекрывает все 99,9% его потребностей. Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле", - сказала Эйнат в интервью "Осторожно: Собчак".

Отметим, 30 марта в одном из роддомов Тель-Авива на свет появился четвертый ребенок Андрея Макаревича. Для его супруги малыш стал первым.

Напомним, ранее Андрей Макаревич грубо ответил на критику россиян, которые обвиняют его в предательстве Родины.

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