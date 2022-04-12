Россияне обвиняют Макаревича в том, что он постоянно их оскорбляет.

Российский артист Андрей Макаревич поддерживает Украину в войне, которую на нашей территории развязала Россия.

Он неоднократно осуждал путинский режим и то, что сейчас происходит в Украине. Из-за этого его постоянно критикуют соотечественники.

При этом Макаревич отметил, что уже привык к разным обвинениям из-за поддержки Украины.

"Это же происходит десятый раз подряд, причем у них не хватает фантазии придумать что-то принципиально другое. "Макаревич опять оскорбил россиян" – дальше этой фразы они обычно не идут. И я им всякий раз вежливо пытаюсь объяснить: ребята, я не россиян оскорбил, я говорю конкретно о вас, мудаках. Зря вы думаете, что вы - вся Россия", - сказал Макаревич в интервью "Вестям".

Также Макаревич заявил, что не поддерживает связь с друзьями, которые ранее поддержали войну в Украине. Людей, которые поддерживают путинский режим, для артиста больше не существует.

"Со старым другом детства мы просто не касались определенных тем, и в массе других вопросов у нас полное совпадение, он тоже художник. Но когда началась война, и он ее поддержал, я его стер отовсюду. Есть какая-то грань, за которой уже не получается. Теперь он для меня просто не существует", - добавил Макаревич.

Напомним, ранее Макаревич заступился за Пугачеву, Земфиру и других, которых обвиняют в предательстве России.

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