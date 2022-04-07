У Макаревича и Кляйн родился сын.

Проукраинский музыкант Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом. На странице группы "Машина времени" в Instagram сказано, что малыш появился на свет 30 марта в одном из роддомов Тель-Авива. Известно, что мальчика назвали Эйтаном.

"Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7.50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные - 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные. Не путайте имена мамы и ребёнка: Макаревич-младший - тёзка одного из братьев Коэнов! От всех поклонников "Машины Времени" желаем новорожденному счастья и мирного неба над головой", – говорится в заявлении группы.

Отметим, Андрей Макаревич официально был женат четыре раза. У него есть трое детей - Дана, Иван и Анна. С Эйнат Кляйн он находится в браке с 2019 года.

Напомним, Макаревич вместе с супругой находится в Израиле. Они тяжело переживают войну в Украине, но стараются сконцентрироваться на ребенке.

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