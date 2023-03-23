Музыкант не планирует возвращаться в Россию.

Российский музыкант Андрей Макаревич, который осудил полномасштабную войну РФ против Украины и живет в Израиле, не планирует возвращаться на территорию страны-агрессора. Артист поделился своим мнением о том, что сейчас происходит.

В недавнем интервью на YouTube-канале "Книжный чел" Макаревича спросили, что он думает о будущем РФ. Также музыканта попросили рассказать, каким он видит дальнейшую судьбу страны-агрессора.

"Никто не знает, что будет завтра. Может завтра Путин атомную бомбу сбросит на Украину. А может быть, что завтра его удар хватит", - отметил Макаревич.

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Также он обрубил все вопросы о возвращении в РФ. Макаревич не страдает, ведь в Израиле у него есть возможность заниматься любимым делом. А вот в РФ у него такой возможности нет.

"Нет, абсолютно (не скучаю - УНИАН). Если бы я здесь сидел, совсем лишенный возможности что-либо делать... То да, наверное, это было бы непосредственно (тоской - УНИАН), но не по родине, а по делу, которым я там имел возможность заниматься. Сейчас там у меня нет возможности заниматься", - добавил музыкант.

Напомним, осенью 2022 года Россия признала Макаревича "иноагентом". А после этого жена артиста рассказала, что не хочет для сына паспорт РФ.

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