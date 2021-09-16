Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией" 16 июня.

Российская поп-певица МакЅим после длительного перерыва в соцсетях выложила серию нежных фотографий с дочкой.

Новые фото звезды появились в ее Instagram.

На обоих фото певица то целует, то обнимает дочь. Похоже, что кадры были отсняты недалеко от дома МакЅим, которая до сих пор находится на реабилитации после перенесенного коронавируса.

Сама россиянка одета по-будничному: в белые брюки и легкую джинсовую куртку и такого же цвета кроссовки. В кадр также попал пес семьи на поводке.

Ранее в интервью Ксении Собчак МакЅим призналась, что дважды пережила остановку сердца.

МакЅим-состояние здоровья певицы

Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией" 16 июня, с тех пор ее состояние оставалось тяжелым. С 19 июня она находилась в искусственной коме.

13 августа ее выписали из больницы. И уже 1 сентября звезда отвела свою дочь на первый звонок. Артистка выглядела очень похудевшей и весила 30 килограмм.

Интересно, что 10 сентября МакЅим выпустила первую песню после болезни. Сингл под названием "Заведи" появился на стриминговых площадках.

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Автор: Виолетта Орлова