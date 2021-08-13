Марине предстоит долгое восстановление.

Российскую певицу МакSим выписали из больницы. Она продолжит лечение дома.

Об этом сообщает ее директор Маргарита Соколова.

Она поблагодарила поклонников певицы за поддержку и добые пожелания.

"Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать", - написала Соколова в Instagram.

По ее словам, дома певице будут оказывать профессиональную помощь. Теперь ей предстоит долгое восстановление.

Также Telegram-канал Mash опубликовал первые кадры с МакSим после выписки.

МакSим - состояние здоровья певицы

В медицинское учреждение МакSим поступила 23 июня, ранее она находилась в другой больнице.

С 19 июня она пребывала в искусственной коме.

Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с того времени ее состояние оставалось тяжелым. Буквально на днях ей стало лучше и ее вывели из комы.

Автор: Людмила Жерновская