По звучанию сингл напоминает творчество группы "Тату".

Певица МакSим выпустила первую песню после тяжелой болезни и выхода из комы.

Сингл под названием "Заведи" появился на стриминговых площадках в пятницу, 10 сентября.

Как пишет InterMedia, композиция не является полностью новым треком. Она была одной из первых, исполняемых певицей, а через некоторое время благодаря популярности даже стала распространяться пиратами, только под именем группы "Тату": стилистика песни очень напоминает творчество дуэта.

Текст песни "Заведи", в частности, содержит такие строки:

Разбуди мою страсть, заведи мою плоть,

Забери мою власть: мне уже не помочь,

Заведи мою плоть, мне ладонь протяни,

Ты меня разбуди, заведи, заведи.

Теперь состоялся официальный релиз трека.

МакSим - болезнь и кома

В июне 2021 года российскую певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, госпитализирована с пневмонией.

Читайте такжеВ сети показали шокирующее видео с истощенной МакSим: весит 30 килограммов и еле ходит19 июня ее перевели в реанимацию и ввели в искусственную кому, так как женщине стало тяжело дышать.

27 июня в СМИ появилась информация о том, что 38-летнюю артистку подключили к аппарату ЭКМО.

В начале августа состояние певицы улучшилось: ее отключили от аппарата, она начала самостоятельно дышать через кислородную маску.

В начале сентября МакSим впервые вышла на публику после выписки из больницы. Исхудавшая артистка отвела дочь в первый класс.

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Автор: Катерина Комолова