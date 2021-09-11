Певица МакSим выпустила первую песню после тяжелой болезни и выхода из комы.
Сингл под названием "Заведи" появился на стриминговых площадках в пятницу, 10 сентября.
Как пишет InterMedia, композиция не является полностью новым треком. Она была одной из первых, исполняемых певицей, а через некоторое время благодаря популярности даже стала распространяться пиратами, только под именем группы "Тату": стилистика песни очень напоминает творчество дуэта.
Текст песни "Заведи", в частности, содержит такие строки:
Разбуди мою страсть, заведи мою плоть,
Забери мою власть: мне уже не помочь,
Заведи мою плоть, мне ладонь протяни,
Ты меня разбуди, заведи, заведи.
Теперь состоялся официальный релиз трека.
МакSим - болезнь и кома
В июне 2021 года российскую певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, госпитализирована с пневмонией.
Читайте такжеВ сети показали шокирующее видео с истощенной МакSим: весит 30 килограммов и еле ходит19 июня ее перевели в реанимацию и ввели в искусственную кому, так как женщине стало тяжело дышать.
27 июня в СМИ появилась информация о том, что 38-летнюю артистку подключили к аппарату ЭКМО.
В начале августа состояние певицы улучшилось: ее отключили от аппарата, она начала самостоятельно дышать через кислородную маску.
В начале сентября МакSим впервые вышла на публику после выписки из больницы. Исхудавшая артистка отвела дочь в первый класс.
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