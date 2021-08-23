Из-за потери мышечной массы передвигается певица с трудом.

В сети появилось видео, как российская певица МакSим, которая больше месяца провела в коме, заново учится ходить

Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

"Девушка восстанавливается после тяжелейшей болезни, сможет ли она петь – неизвестно… Сейчас девушка находится дома. Восстановление даётся непросто: МакSим весит чуть больше 30 кг, организм заново учится обычным вещам. Из-за потери мышечной массы ходит Марина с трудом, ей помогает врач-куратор Денис Павлов", – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что МакSим до сих пор трудно дышать.

Читайте также"Здесь и сейчас": МакSим показала первое фото из больницы"По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займет восстановление – сказать невозможно", – отметила представитель певицы.

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Автор: Катерина Шварц