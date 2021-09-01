Российская певица МакSим (Марина Максимова) впервые вышла на публику после того, как ее выписали из больницы. Исхудавшая артистка отвела дочь в первый класс.
МакSим решила не показывать свою внешность после болезни, однако фото с ней на своей странице в Instagram опубликовала директор школы, в которую пошла дочь певицы.
Для выхода в свет артистка выбрала сдержанный образ. Певица надела белую блузу и черные брюки, свой образ она дополнила высокими каблуками. По всей видимости, МакSим не учла, что после комы и болезни такая обувь не пойдет ей на пользу. Как известно, в больнице певице приходилось заново учиться ходить, но теперь она решила вернуться к прежней жизни и высоким каблукам.
Снимок быстро распространился в сети. Певица шокировала фанатов своим видом. На фото она выглядит очень худой. По мнению комментаторов, МакSим будто бы "еле живая".
Многие похвалили певицу за решение выйти на публику и быть рядом с дочерью в столь важный для нее момент. Впрочем, некоторые комментаторы советуют МакSим беречь свое здоровье и не придавать организму лишнюю нагрузку.
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