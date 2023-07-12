Совсем недавно певица попала в больницу и едва не умерла.

Известная певица Мадонна, которая приходит в себя на фоне тяжелой болезни, составила завещание. Звезда едва не умерла, она не могла самостоятельно дышать. А теперь же она решила, что не все ее деньги останутся детям, которых у нее шестеро.

Певица хочет, чтобы ее наследники не устраивали скандалы, пытаясь поделить все, что останется после ее смерти. А потому она поровну разделила между родными и приемными детьми права на свои песни. Как сообщает The Sun, это позволит наследникам получать прибыль, они не смогут думать, что кого-то из них обделили.

Однако Мадонна завещала детям не все свои сбережения. Часть средств певица хочет отдать своему менеджеру Гаю Осири. Певица считает, что он тоже заслуживает на наследство, ведь был с ней в самых непростых ситуациях.

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Помимо этого, Мадонна прописала запрет на создание голограмм с ее изображениями. Певица категорически против того, чтобы после смерти на сцене "пела" ее "оживленная" версия.

"Всю свою жизнь она руководила и поддерживала культурную значимость. И нет никаких шансов, что она позволит запятнать всю свою тяжелую работу", - отметил источник.

Что случилось с Мадонной

В конце июня стало известно, что 64-летнюю Мадонну нашли без сознания. Ее срочно госпитализировали. Вскоре менеджер сообщил, что у певицы серьезная бактериальная инфекция. Она не могла дышать самостоятельно, а потому ее еподключали к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Вскоре появилась информация о том, что Мадонну выписали домой, однако она все еще продолжает бороться с серьезной болезнью. Она была прикована к постели и страдала от приступов неконтролируемой рвоты.

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