Певица все еще в плохом состоянии,

Появилась новая информация о состоянии певицы Мадонны, которая несколько дней назад попала в больницу и не могла самостоятельно дышать. Оказалось, звезду уже выписали домой, но она все еще прикована к постели.

"Мадонну неудержимо рвало с тех пор, как ее выписали из больницы, и инфекция все еще причиняет вред ее телу", - сообщает издание TMZ, ссылаясь на источников, близких к певице.

Анонимные инсайдеры утверждают, что Мадонне все еще очень плохо. Она провела в отделении интенсивной терапии несколько дней, но полностью вылечиться не смогла. Что именно с певицей - не сообщается, известно лишь о том, что у нее "серьезная бактериальная инфекция".

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Также издание добавило, что певица отказывалась от госпитализации. Она пиналась и пыталась убедить врачей, что с ней все в порядке. Однако Мадонна теряла сознание, у нее была неконтролируемая рвота, потому медики не стали ее слушать и забрали звезду в больницу.

Певица боялась, что из-за госпитализации сорвется ее мировое турне, которое должно начаться 15 июля. Из-за этого она пыталась скрывать, что ей плохо. По данным СМИ, около месяца Мадонна страдала от лихорадки, но держала это в секрете.

Мадонна попала в больницу - с чего все началось

Ранее стало известно, что певица внезапно потеряла сознание и оказалась в больнице. Мадонна не могла самостоятельно дышать и находилась под аппаратом ИВЛ.

Менеджер певицы подтверждал информацию о госпитализации певицы. Помимо этого он рассказал, что концерты Мадонны, скорее всего, будут перенесены.

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