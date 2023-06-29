После госпитализации певицу подключали к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Известная певица Мадонна попала в реанимации. 64-летнюю звезду нашли без сознания, ей понадобилась серьезная помощь врачей.

Как сообщает Page Six, это случилось 24 июня в Нью-Йорке. По данным источников, состояние Мадонны было тяжелым, ее подключали к ИВЛ. Как минимум сутки певица не могла дышать самостоятельно. Теперь же сообщается, что она пришла в сознания и уже не нуждается в ИВЛ.

На момент госпитализации рядом с Мадонной находилась ее дочь Лурдес Леон. Информацию о том, что певица попала в больницу, подтвердил и ее менеджер Гай Осири.

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Он написал, что у Мадонны развилась "серьезная бактериальная инфекция". Из-за нее певице пришлось провести несколько дней в отделении интенсивной терапии. По словам Осири, звезда все еще находится под наблюдением врачей, однако ей пророчат скорое выздоровление.

На фоне всего этого менеджер также сообщил, что начало мирового турне Мадонны переносится. 15 июля она планировала дать первый концерт в Канаде. В честь 40-летия своей карьеры певица хотела выступить с концертами во многих городах и странах. Теперь же все "ставят на паузу", а новые даты выступления появятся позже.

Мадонна - последние новости

В феврале этого года стало известно, что Мадонну бросил младший на 41 год любовник. Избранник певицы нашел себе другую пассию, которая куда моложе звезды.

Однако сама Мадонна не показывала, что ее это задело. Она продолжала эпатировать публику и планировала мировое турне. Помимо этого, совсем недавно певица поделилась редкими фото со своими приемными дочками-близняшками. Она посетила их выпускной и растрогала сеть.

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