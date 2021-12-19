Никитюк заигрывала с Заливако / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк в очередном выпуске шоу "Хто зверху?" заигрывала с главным героем 11 сезона шоу "Холостяк" Михаилом Заливако.

Вопреки тому, что он живет с победительницей проекта Анной Богдан, Леся решилась признаться ему в своих чувствах. В раунде "По губам" Леся загадывала Михаилу такие слова как "секс", "любовь", "Леся", "свадьба", "невеста", "двое деток". Все это Михаил угадал и умилился поведению ведущей.

Позже перед другим конкурсом она показала ему лист бумаги с фразой "Я тебя люблю".

А когда Никитюк выводила Заливако к стеклянной доске, то и вовсе надела свадебную фату. Другие участники шоу шутили, что вероятно в конце эфира будет свадьба. 

Никитюк заигрывала с Заливако / Скриншот YouTube

Напомним, ранее Леся Никитюк в программе "Хто зверху?" публично потроллила Дмитрия Гордона.

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Автор: Диана Могилевич