Олег Михайлюта поделился подробностями своей жизни.

Украинский артист Олег Михайлюта дал откровенное интервью в программе "Випы и Топы" на телеканале 2+2. Он рассказал не только о своей личной жизни и перипетиях, но и о концертной деятельности.

О драках

Михайлюта рассказал, что с участниками группы ТНМК дружит уже почти 30 лет, и их дружба проверена даже кулаками. Он вспомнил историю, когда два основателя группы подрались прямо на репетиции. А несколько лет назад Фагот, который занимается тайским боксом, набил лицо российскому фрику Сергею Звереву. По словам артиста, тогда он защищал своего друга, так как Зверев некорректно выразился в его адрес.

Об алкоголе

Олег также рассказал, что любит употреблять спиртные напитки. По его словам, в нетрезвом состоянии ему легче писать песни.

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"Самое смешное, когда на концерте было четыре депутата и восемь проституток. Вот это было весело", - сказал артист.

О личной жизни

Певец признался, что женщины его любят. Но официально женат он был всего один раз. После развода с экс-возлюбленной они остались в хороших отношения. Более того, он записал на себя ее ребенка от предыдущего брака. Сейчас сердце Фагота занято, но под венец он спешит. Говорит, что и без этого в его жизни полная гармония.

Напомним, ранее ТНМК презентовали клип ко Дню защитников и защитниц Украины.

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Автор: Диана Могилевич