В четверг, 14-го октября, в Украине отмечают День защитника и защитницы. Группа ТНМК презентовала видеоработу на песню "ПМ'ТЙ" ("Пам’ятай"). Видео появилось на YouTube-канале группы.
"Эта песня о том, что держит нас в темные времена - о действии, мечте и любви", — заявили музыканты.
Сингл "ПМ'ТЙ" включает в себя сразу три различные вариации песни, а видео снято на версию, созданную в коллаборации с PROBASS & HARDI.
Читайте также"Кевин возвращается?": опубликован трейлер культового фильма "Один дома"Клип был снят в мае этого года, в городе Счастье. Впервые группа попала в Счастье в начале боевых действий, сыграв для воинов в блиндаже. Выбирая город, амбассадорами которого "ТНМК" должны были стать в этом проекте, вспомнили о первом выступлении и решили вернуться.
В главной роли снялась волонтер и доброволец-парамедик Алина Михайлова.
Напомним, ранее УНИАН писал, что Фагот (Олег Михайлюта, — УНИАН) прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами".