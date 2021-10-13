В главной роли снялась волонтер и доброволец-парамедик Алина Михайлова.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Фагот (Олег Михайлюта, — УНИАН) прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами".

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Автор: Каролина Гайдук